...con Giocondo Martorelli

"Da sempre sostengo che quando una squadra non partecipa alle competizioni europee le probabilità di poter lottare per lo Scudetto sono enormi. Il Milan è a soli tre punti dall'Inter nonostante tanti punti persi contro le piccole. Ieri sera ha dimostrato di saper lottare fino all'ultimo contro un grandissimo Como". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli.

La Roma, davanti ad una buona offerta, potrebbe far partire Dybala.

"Mi dispiace, perché è un giocatore di talento e a me i calciatori di talento piacciono. Sarebbe un peccato se partisse".

Cosa si aspetta in questi giorni di mercato?

"Mi aspetto che Milan, Juventus e Fiorentina si muovano ancora sul mercato. Così come la stessa Roma. L'unica squadra che si muove con tempestività è l'Atalanta, che in silenzio è riuscita a portare a casa Raspadori".

Raspadori all'Atalanta, un rimpianto per la Roma?

"Quando arriva l'Atalanta e mette soldi sul piatto la concorrenza diventa zero. il vantaggio della Dea si determina nella forza economica. E Raspadori avrà anche ricevuto delle garanzie in proiezione del Mondiale".

E la Fiorentina?

"Ha già portato a casa degli acquisti importanti. Penso che farà ancora qualche centrocampista importante e non escluderei un difensore".

E in B?

"Mi aspetto molto da squadre che devono risalire la china. Squadra come il Bari non dovrebbero stare lì in fondo alla classifica".