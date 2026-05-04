4 maggio 2023, il terzo Scudetto del Napoli. Vinto con Spalletti e Osimhen

Il 4 maggio del 2023, alla Dacia Arena, è tutto pronto per la festa. Perché il Napoli, in testa dall'inizio del campionato, finalmente può festeggiare il suo terzo Scudetto. Un titolo meritato - conquistato più o meno senza avversari perché Inter, Juventus e Milan sono sempre stati molto distanti - e che in città era aspettato anche prima del Mondiale in Qatar del 2022.

È il trionfo di Luciano Spalletti, ma anche di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico ha costruito una squadra in cui tutto funzionava a meraviglia, come un preciso orologio. Invece il presidente aveva deciso per un cambio di rotta netto, senza rinnovare alcuni giocatori straordinari come Insigne e Mertens, cedendo Koulibaly ma trovando in Kvara e Kim degli ottimi sostituti. La partita è relativamente tranquilla: segna Lovric dopo sette minuti, Osimhen pareggia nel secondo tempo. Basta un pari per dare il via alla festa dopo oltre tre decenni di astinenza.

Udinese-Napoli 1-1

Marcatori: 7' Lovric, 58' Osimhen.

Udinese (3-5-1-1)

Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (37' st Ebosele), Samardzic (37' st Thauvin), Walace, Lovric (33' st Arslan), Udogie (29' st Zeegelaar); Pereyra; Nestorovski.

Allenatore: Sottil

Napoli (4-3-3)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele (19' st Zielinski); Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia (41' st Lozano).

Allenatore: Spalletti