Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arbitri di calcio, rugby, basket e pallavolo: "Contro la violenza a una sola voce"

Arbitri di calcio, rugby, basket e pallavolo: "Contro la violenza a una sola voce"
foto ANSA
© foto di ANSA
Tommaso Bonan
Oggi alle 09:30Altre Notizie
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Incontro vertici: al centro anche reclutamento e formazione comuni

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Nasce da un vertice tra i dirigenti arbitrali delle principali federazioni sportive italiane un progetto inter-federale per restituire dignità, valore e futuro alla figura dell'Arbitro. Lo scorso 10 dicembre, informa l'Aia, presso la sede della federugby a Roma si e' infatti svolto "un incontro senza precedenti che ha riunito i vertici arbitrali nazionali di Aia, Federugby, Federpallavolo, Federbasket e federhandball: per la prima volta, i responsabili arbitrali delle diverse discipline hanno condiviso criticità, linee d'azione e obiettivi comuni, dando vita a un progetto inter-federale finalizzato al rilancio del ruolo arbitrale: più reclutamento, più formazione, più tutela". Cinque le priorita' individuate nell'incontro. La prima e' una campagna nazionale sui valori dell'arbitraggio. "Gli arbitri collaboreranno alla realizzazione di una campagna congiunta per valorizzare integrità, imparzialità, coraggio decisionale e rispetto delle regole, al fine di migliorare l'immagine pubblica dell'arbitro", si sottolinea. La seconda, all'insegna del reclutamente, prevede "corsi accessibili e uniformati, percorsi di avvicinamento comuni, programmi di mentoring e possibilità di interscambio tra discipline". Sara' sostenuta l'introduzione della qualifica di "studente sportivo-arbitro" per conciliare studio e attività arbitrale.

Al terzo punto, e' previsto lo sviluppo di percorsi condivisi di formazione tecnica e umana: gestione dello stress, comunicazione, leadership, responsabilità e presenza in campo. Quanto al contrasto alla violenza nei confronti degli arbitri, e' stato preso un "impegno congiunto contro il crescente fenomeno delle aggressioni, ormai diffuso anche in discipline storicamente meno colpite. Previste campagne educative, protocolli di prevenzione e una raccolta dati inter-federale per monitorare il fenomeno e proporre misure efficaci". Infine, al quinto punto, un dialogo unitario con le istituzioni: "I comitati arbitrali intendono parlare con una sola voce per ottenere strumenti normativi, risorse e misure di tutela più moderne, anche sotto il profilo della sicurezza nei campi di gioco". Nelle prossime settimane partiranno i contatti istituzionali e sarà rivolto un invito anche ad altre Comitati Arbitrali di altre Federazioni, con l'obiettivo di dare concreta attuazione al più ampio progetto congiunto mai promosso in Italia a sostegno della figura arbitrale. (ANSA).

Articoli correlati
Dopo insulti e minacce, arbitro di futsal colpito al volto da un calciatore Dopo insulti e minacce, arbitro di futsal colpito al volto da un calciatore
Arbitri 15^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 15^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Violenze contro gli arbitri nel calcio, la Slc CGIL; "Una inaccettabile escalation"... Violenze contro gli arbitri nel calcio, la Slc CGIL; "Una inaccettabile escalation"
Altre notizie Altre Notizie
Arbitri di calcio, rugby, basket e pallavolo: "Contro la violenza a una sola voce"... Arbitri di calcio, rugby, basket e pallavolo: "Contro la violenza a una sola voce"
Oggi in TV, Champions League femminile e finale Coppa Intercontinentale Oggi in TV, Champions League femminile e finale Coppa Intercontinentale
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 17 dicembre Le partite di oggi: il programma di mercoledì 17 dicembre
La Serie A continua a crescere su Dazn, nel 15mo turno oltre 6.3 milioni di spettatori... La Serie A continua a crescere su Dazn, nel 15mo turno oltre 6.3 milioni di spettatori
Inchiesta mutui facili, Fabiani smentisce rapporti con Di Paolo Inchiesta mutui facili, Fabiani smentisce rapporti con Di Paolo
Supercoppa italiana al via, il miglior giocatore di ogni match sarà premiato da EA... Supercoppa italiana al via, il miglior giocatore di ogni match sarà premiato da EA Sports
La Juventus corre ancora in Borsa (+5%) e supera l'offerta di Tether La Juventus corre ancora in Borsa (+5%) e supera l'offerta di Tether
La Juve lancia la nuova linea dedicata a Del Piero. I tifosi: "Ma quando torna in... La Juve lancia la nuova linea dedicata a Del Piero. I tifosi: "Ma quando torna in società?"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 dicembre
3 Frattesi e colpi a zero. Tuttosport in apertura sul calciomercato Juve: "Svolta al centro"
4 Juve, riprende la preparazione: Spalletti cerca il sostituto di Koopmeiners
5 Torino, ecco chi rischia il taglio a gennaio: il ds Petrachi è già al lavoro
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Niclas Fullkrug, infortuni e due soli gol: nel 2025 ha fatto molto peggio di Gimenez
Immagine top news n.1 Quando si gioca? Quanto si vince? Dove vederla? Tutto quello che c’è da sapere sulla Supercoppa
Immagine top news n.2 De Rossi chiama l'amico Dzeko al Genoa. Primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione
Immagine top news n.3 Milan, Gimenez si opererà alla caviglia: l'attaccante starà fuori almeno sei settimane
Immagine top news n.4 Inter, l'infortunio di Dumfries apre il mercato? Norton-Cuffy come idea, seguito Belghali
Immagine top news n.5 Torino, ecco chi rischia il taglio a gennaio: il ds Petrachi è già al lavoro
Immagine top news n.6 L’Inter parte per la Supercoppa. Dumfries operato, recupero da definire
Immagine top news n.7 Dumfries si opera e Luis Henrique non può bastare. Inter sul mercato: i nomi sul tavolo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lucchesi sulla Fiorentina: "Proprietà poco presente, situazione davvero pericolosa"
Immagine news Serie A n.2 Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Immagine news Serie A n.3 Roma, quale l'obiettivo più concreto ora? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter e Napoli su Norton-Cuffy. Marotta può giocarsi la carta Carboni con il Genoa
Immagine news Serie A n.2 Affari loschi, violenze e condanne pesanti: 'Doppia Curva', le motivazioni della sentenza
Immagine news Serie A n.3 Napoli, frenata ufficiale Zes per il nuovo stadio a Poggioreale: due nodi bloccano tutto
Immagine news Serie A n.4 Niclas Fullkrug, infortuni e due soli gol: nel 2025 ha fatto molto peggio di Gimenez
Immagine news Serie A n.5 La Juventus fa sul serio per Frattesi: tutti i dettagli. Schlager e Timber le alternative
Immagine news Serie A n.6 Quando si gioca? Quanto si vince? Dove vederla? Tutto quello che c’è da sapere sulla Supercoppa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, a gennaio un colpo per reparto: in attacco c'è lidea Djuric
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Brunori in uscita: Samp in pressing ma l'attaccante non è convinto
Immagine news Serie B n.3 De Falco pronto al salto fra i professionisti: il portiere classe 2006 richiesto in B e in C
Immagine news Serie B n.4 Palermo, ecco il vero Palumbo: un'arma in più in vista dell'Avellino. E Ranocchia lo aiuta
Immagine news Serie B n.5 Giro di punte, il Modena forte su Brunori ma serve l’uscita di Mendes: ci pensa lo Spezia
Immagine news Serie B n.6 7 gol su 15: quanto pesa Massimo Coda sulla Sampdoria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, altri guai in arrivo dopo la penalizzazione: a rischio il mercato di gennaio
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, il ds Fimmanò: "I giovani sono la nostra forza. Una vittoria prima di Natale"
Immagine news Serie C n.3 Pres. Potenza: "Semifinale di Coppa Italia di C risultato storico. Vogliamo arrivare in fondo"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini annuncia: "Un milione di euro per ottemperare alle scadenze federali"
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Canotto segna un gol "alla Cassano"
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Bruzzaniti non si ferma più
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve per i quarti di finale, Roma per l'onore. L'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Mercato? La società si sta muovendo. Obiettivo rinforzare la rosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Pinto prima del Man United: "Qui non ci sono segreti, mi sento a casa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Baldi: "Non siamo state abbastanza cattive. E in Europa queste cose si pagano"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?