Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arbitri 15^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri 15^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionatoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 12:55Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match della quindicesima giornata della Serie A 2025-2026 fra venerdì e lunedì.

Lecce-Pisa, Sacchi Juan Luca
Atalanta-Cagliari, Di Marco Davide
Parma-Lazio, Marchetti Matteo
Torino-Cremonese, Marinelli Livio
Bologna-Juventus, Massa Davide
Fiorentina-Verona, Colombo Andrea
Genoa-Inter, Doveri Daniele
Milan-Sassuolo, Crezzini Valerio
Udinese-Napoli, Sozza Simone
Roma-Como, Feliciani Ermanno

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (117 – 12; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (7 – 2; 1 vittoria squadre casa – 5 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (57 – 7; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (9 – 2; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (0 – 0)
Chiffi Daniele* (121 – 14; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (17 – 3; 4 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (51 – 5; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (7 – 2; 4 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (183 – 15; 3 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (5 – 3; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (252 – 17; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (156 – 14; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (33 – 4; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (55 – 9; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (216 – 17; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
La Penna Federico (91 – 12; 3 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (115 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (41 – 5; 6 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (48 – 6; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (139 – 13; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Mariani Maurizio (173 – 14; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (66 – 9; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Massa Davide (228 – 16; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (1 – 1; 1 vittoria squadre di casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Pairetto Luca (138 – 13; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (83 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Rapuano Antonio (59 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (69 – 10; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Sozza Simone (67 – 7; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (32 – 4; 2 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Arbitri 13^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 13^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Arbitri 12^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 12^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Arbitri 11^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 11^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Altre notizie Le Statistiche
Arbitri 15^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 15^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Allegri bene contro Baroni...ma benissimo contro il Torino. Ultima delusione datata... Allegri bene contro Baroni...ma benissimo contro il Torino. Ultima delusione datata
Tre ko di fila a Torino, ma l'ultimo successo del Milan è davvero memorabile Tre ko di fila a Torino, ma l'ultimo successo del Milan è davvero memorabile
La regina dei pareggi e dei rigori. Un match con poche reti? Probabile perché... La regina dei pareggi e dei rigori. Un match con poche reti? Probabile perché...
In questo match la prima espulsione in Serie A con l’utilizzo del VAR In questo match la prima espulsione in Serie A con l’utilizzo del VAR
Le lezioni di Sarri. Italiano e le difficoltà contro la Lazio, ma l'ultima volta...... Le lezioni di Sarri. Italiano e le difficoltà contro la Lazio, ma l'ultima volta...
La Roma prova a difendere il primato che detiene. Il derby degli zero rigori contro... La Roma prova a difendere il primato che detiene. Il derby degli zero rigori contro
Cremonese e Lecce unite dai gol dalla panchina e dal far saltare gli allenatori Cremonese e Lecce unite dai gol dalla panchina e dal far saltare gli allenatori
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
2 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
3 Inter, lungo confronto con Zwayer dopo la gara: l'arbitro è sembrato quasi costernato
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 dicembre
5 Inter, Chivu: "Rigore? Situazioni del genere capitano in ogni calcio d'angolo"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 La mossa di Cairo: in un momento delicato per il Torino, paga Vagnati e non Baroni
Immagine top news n.1 Torino, scossone in dirigenza: esonerato il ds Vagnati. Al suo posto torna Petrachi
Immagine top news n.2 Dorgu, Umtiti, Camarda, Tiago Gabriel e il nuovo stadio: gli 8 anni al Lecce di Sticchi Damiani
Immagine top news n.3 Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"
Immagine top news n.4 Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Atalanta 3^, Inter 4^
Immagine top news n.5 Altro big match perso dall'Inter, stavolta con rigorino. Il Liverpool scorda Salah e festeggia
Immagine top news n.6 Palladino fa la storia e mostra la via alla sua Atalanta: surclassati i campioni del mondo
Immagine top news n.7 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, pari e patta con la Premier: Italia sempre terza
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giana Erminio, Mazza: "Serie C tosta, ma possiamo puntare in alto. Vicenza? Fortissimo"
Immagine news Serie A n.2 Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"
Immagine news Serie A n.3 Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il presidente Dan Sucu: "Il Genoa è magia. Abbiamo tutti l'ambizione di fare cose speciali"
Immagine news Serie A n.2 La mossa di Cairo: in un momento delicato per il Torino, paga Vagnati e non Baroni
Immagine news Serie A n.3 Milan, piace Hugo Souza del Corinthians se non dovesse rinnovare Maignan. Costa 12 milioni
Immagine news Serie A n.4 Scaroni: "Cardinale rimarrà azionista del Milan per molto. Vincere nel calcio europeo è tutto"
Immagine news Serie A n.5 Torino, scossone in dirigenza: esonerato il ds Vagnati. Al suo posto torna Petrachi
Immagine news Serie A n.6 Inter, a gennaio sguardo verso il futuro: il punto sulla trattativa con l'Hajduk per Mlacic
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Abiuso: "A Genova si è vista l'anima della Carrarese. Ma non mi sono goduto la doppietta"
Immagine news Serie B n.2 Cesena-Mantova aperta agli ospiti, Di Taranto: "Sarà una festa per entrambe le tifoserie"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Le Douaron: "Giocare al Barbera ti rimane dentro. Sogno di festeggiare sotto la curva"
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Mantova aperta ai tifosi ospiti. Il Ministero dell'Interno dà il via libera: il comunicato
Immagine news Serie B n.5 Crisi Bari, Emiliano attacca i De Laurentiis: "Necessaria la cessione, LDL ha perso mordente"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 16ª giornata. Venezia-Monza a Galipò. Palermo-Samp a Pezzuto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, D'Andrea la chiave per arrivare a Bruzzaniti. E spunta Crisetig per il centrocampo
Immagine news Serie C n.2 L'Union Brescia rompe gli indugi: si punta a chiudere con Corini nella giornata di oggi
Immagine news Serie C n.3 Giana Erminio, Mazza: "Serie C tosta, ma possiamo puntare in alto. Vicenza? Fortissimo"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, spunta anche Caserta per la panchina. Ma Corini resta favorito
Immagine news Serie C n.5 Triestina, Tesser: "I ragazzi stanno tenendo duro e non vengono premiati per quello che fanno"
Immagine news Serie C n.6 Torna in campo la Serie C. Oggi le quattro gare dei Quarti di Finale di Coppa Italia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juve avanza in Women's Champions League, Canzi: "Con lo United faremo il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere