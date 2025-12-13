Torino-Cremonese 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripàn, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani (46' st Ilkhan), Gineitis (19' st Casadei), Lazaro (46' st Biraghi); Zapata (9' st Simeone), Adams (38' st Ngonge). A disp.: Popa, Israel, Masina, Dembélé, Nkounkou, Ilic, Anjorin, Tamèze, Aboukhlal, Njie. All.: Baroni
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri (18' st Floriani), Payero, Bondo (7' st Zerbin), Vandeputte (32' st Vazquez), Pezzella (18' st Sanabria); Bonazzoli (32' st Moumbagna), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez. All.: Nicola
Arbitro: Marinelli
Marcatore: 27' Vlasic (T)
Ammoniti: Barbieri (C), Payero (C), Pedersen (T)
Editoriale di Niccolò Ceccarini
