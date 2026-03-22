Atalanta-Hellas Verona 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (76’ Hien sv); Zappacosta, De Roon (88’ Samardzic), Ederson (63’ Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere (76’ Musah), Zalewski (63’ Raspadori); Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Sulemana, Bellanova, Ahanor. Allenatore: Palladino
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro (86’ Bernede), Gagliardini (66’ Suslov), Harroui (66’ Al Musrati), Frese (46’ st Oyegoke); Bowie (78’ Sarr), Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Lirola, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. Allenatore: Sammarco
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 37’ Zappacosta (A)
Ammoniti: Edmundsson (H), Valentini (H), Gagliardini (H), Hien (A)