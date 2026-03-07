Da Trento ai colpi rosanero: Rino Foschi sbarca in libreria. Presentazione a Palermo il 24 marzo

Dai primi colpi di mercato fino ai campioni del mondo del 2006 e oltre. Rino Foschi, dal 24 marzo, sbarca in libreria con "Il mago del calciomercato"; il libro edito da Amazon che racconta l'uomo e il professionista.

Il direttore sportivo che ha scoperto in carriera numerosi calciatori diventati poi grandi campioni, presenterà il libro il 24 marzo - giorno dell'uscita - a Palermo in occasione del Palermo Football Meeting che si svolgerà a La Braciera in Villa e la cui partecipazione è gratuita previa registrazione attraverso Eventbrite. "Avevo firmato per l'Atalanta, poi l'affetto di Padova mi ha fatto rimanere biancoscudato", racconta Foschi all'interno del libro. Poi i retroscena di Beppe Corti: dal Palermo che seguiva Thiago Silva e Aguero fino all'ultima esperienza rosanero. Tanti retroscena e tanti contributi tra cui quello di Cesare Prandelli, passando per Beppe Signori, Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli e gli uomini ombra Roberto Felicori, Stefano Pedrelli, Lorenzo Farris e Giovanni Francavilla che hanno accompagnato Rino Foschi dietro le quinte, insieme a Corti e Maurizio Marin.