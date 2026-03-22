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Bellissima coreografia della curva dell'Atalanta per De Roon. Premiato in campo anche Hien
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Bellissima coreografia nella Curva Sud dell'Atalanta per Marten De Roon, prima del fischio d'inizio della sfida casalinga contro l'Hellas Verona: oggi l'olandese diventa infatti l'atalantino più presente nella storia orobica.
"Prima uomini, poi campioni", lo striscione che campeggia in curva, tra bandierine colorate e l'immagine che ritrae il giocatore e il suo numero di maglia.
Oggi il centrocampista dell'Atalanta toccherà le 436 presenze, con lo stesso De Roon che ha affidato ai social un pensiero su questo obiettivo toccato.
Prima della gara, premiato in campo Hien per le 100 partite con l'Atalanta.
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