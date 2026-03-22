Bologna-Lazio 0-2: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea (88’ Ferguson), Vitik, Heggem (75’ Lucumì), Miranda; Moro, Sohm; Orsolini (63’ Dominguez), Bernardeschi (76’ Dallinga), Rowe (63’ Cambiaghi); Castro. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Helland, Freuler, Casale, Joao Mario, Lykogiannis. Allenatore: Italiano
Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila (26’ Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen (62’ Cancellieri), Maldini (62’ Dia), Pedro (46’ Noslin). A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Ratkov. Allenatore: Ianni (Sarri squalificato)
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 72’, 82’ Taylor (L)
Ammoniti: Castro (B), Taylor (L)
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