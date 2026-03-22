Como-Pisa 5-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; van der Brempt, Kempf, Diego Carlos (34' st Goldaniga), Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha (13' st Caqueret); Diao (34' st Kühn), Nico Paz, Jesus Rodriguez (38' Baturina); Douvikas (13' st Morata). A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Alex Valle, Sergi Roberto, Lahdo, Smolcic, Vojvoda, De Paoli. All.: Fabregas
Pisa (3-5-2): Nicolas; Caracciolo, Raul Albiol, Canestrelli (33' st Iling-Junior); Leris , Loyola (19' st Stengs), Højholt, Akinsanmiro (1' st Meister), Angori; Tramoni (33' st Piccinini), Moreo (6' st Stojilkovic). A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Touré, Coppola, Calabresi, Bettazzi, Lorran. All.: Hiljemark
Arbitro: Pairetto
Marcatori: 7' Diao (C), 29' Douvikas (C), 3' st Baturina (C), 30' st Nico Paz (C), 36' st Perrone (C)
Ammoniti: Canestrelli (P), Angori (P)