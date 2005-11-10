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Atalanta-Parma 0-3: il tabellino della gara

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Alessio De Silvestro
ieri alle 23:01Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
02.11.2026 23:01Altre Notizie
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta (31’ st Idele), Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson (17’ st Elmas), Pasalic; Zalewski (31’ st Samardzic), De Ketelaere, Rowe (22’ st Sulemana); Krstovic. A disp.: Sportiello, Sonzogni, Plaia, Levak. All.: Sarri

Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic (1’ st Ndiaye); Britschgi, Fabbian (30’ st Frigan), Sierro (44’ st Nicolussi Caviglia), Keita, Valeri; Touré (30’ st Elphege), Lontani (22’ st Ordonez). A disp.: Corvi, Ghidotti, Diego Carlos, Carboni, Cremaschi, Konate, Romero, Almqvist, Diallo. All.: Gilardino

Arbitro: Crezzini

Marcatori: 41’ Fabbian (P), 47’ aut. Zappacosta (A), 58’ Lontani (P)

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