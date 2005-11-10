Atalanta-Parma 0-3: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
ieri alle 23:01Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
02.11.2026 23:01Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta (31’ st Idele), Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson (17’ st Elmas), Pasalic; Zalewski (31’ st Samardzic), De Ketelaere, Rowe (22’ st Sulemana); Krstovic. A disp.: Sportiello, Sonzogni, Plaia, Levak. All.: Sarri
Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic (1’ st Ndiaye); Britschgi, Fabbian (30’ st Frigan), Sierro (44’ st Nicolussi Caviglia), Keita, Valeri; Touré (30’ st Elphege), Lontani (22’ st Ordonez). A disp.: Corvi, Ghidotti, Diego Carlos, Carboni, Cremaschi, Konate, Romero, Almqvist, Diallo. All.: Gilardino
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 41’ Fabbian (P), 47’ aut. Zappacosta (A), 58’ Lontani (P)
Altre notizie Altre Notizie
Oggi
Ieri
19:30 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioMassimiliano Allegri "intoccabile" a Napoli? Il commento degli opinionisti
18:25 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioBlanchard: "Frosinone spavaldo, è una squadra con un gioco veramente moderno"
17:30 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioMassimo Orlando: "Un Milan al completo può lottare solo per la Champions"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi