Le partite di oggi: il programma di martedì 3 novembre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
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03.11.2026 04:30Altre Notizie
Quarto turno di Champions: l'Inter sarà impegnata in casa del Feyenoord, mentre la Roma affronterà il Manchester United a Old Trafford.
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La Champions League torna protagonista con una nuova serata di grande calcio europeo. Il programma di questo martedì propone nove incontri, con diverse sfide di alto livello: spiccano Atlético Madrid-Bayern Monaco, Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma e Villarreal-PSG. In campo anche Barcellona e Aston Villa, mentre Galatasaray e Stoccarda apriranno le danze già alle 18:45.
Champions League – Prima fase
18:45 – Galatasaray-Stoccarda
18:45 – Shakhtar-Sporting
21:00 – Atlético Madrid-Bayern Monaco
21:00 – Barcellona-Aston Villa
21:00 – Bodø/Glimt-Lilla
21:00 – Feyenoord-Inter
21:00 – LASK-Slovan Bratislava
21:00 – Manchester United-Roma
21:00 – Villarreal-PSG
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