Serie A, come cambia la classifica dopo tutte le gare della decima giornata
Giacomo Iacobellis
La decima giornata di Serie A ridisegna gli equilibri del campionato. La Lazio ora è sola al comando con 28 punti, seguita da Inter e Roma, mentre il Como continua a sorprendere nelle zone alte della classifica. In coda pesa il successo del Parma a Bergamo, che condanna l'Atalanta a un nuovo passo falso e permette agli emiliani di agganciare Fiorentina e Sassuolo a quota 8. Ecco la classifica aggiornata del massimo campionato italiano.
La classifica aggiornata di Serie A
Lazio 28 (10 partite giocate)
Inter 25 (10)
Roma 24 (10)
Como 23 (10)
Milan 21 (10)
Frosinone 20 (10)
Juventus 17 (10)
Napoli 14 (10)
Bologna 14 (10)
Torino 13 (10)
Genoa 13 (10)
Cagliari 13 (10)
Atalanta 11 (10)
Lecce 9 (10)
Parma 8 (9)
Fiorentina 8 (10)
Sassuolo 8 (10)
Monza 7 (10)
Udinese 5 (10)
Venezia 3 (10)