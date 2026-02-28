Mondiali di Calcio 2026, a DAZN i diritti televisivi delle 104 partite in streaming

Dopo aver acquisito i diritti del Mondiale per Club Fifa 2025, il colosso dello streaming si assicura le dirette delle partite del torneo in programma tra giugno e luglio in Canada, Messico e Stati Uniti

Dopo l’accordo con la Fifa per la trasmissione globale del Mondiale per Club Fifa 2025 e l’annunciato progetto di rilancio della piattaforma Fifa+. previsto per la prima metà di quest'anno, il colosso della streaming Dazn ha raggiunto ora un accordo per trasmettere in diretta tutte le 104 partite dei Mondiali di calcio in Italia. La partnership, si legge nella nota stampa, “garantirà una copertura completa su Dazn del torneo calcistico più prestigioso al mondo in uno dei mercati chiave del Gruppo, l’Italia, consacrando ancora una volta la piattaforma come punto di riferimento del calcio e dell’intrattenimento sportivo”.

“Avere tutte le partite del Mondiale solo su Dazn, in Italia, rappresenta un traguardo storico", commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia. "L’edizione 2026, la prima con un numero record di 48 squadre partecipanti, inaugura un’era entusiasmante per il calcio mondiale. Siamo orgogliosi di poter raccontare integralmente questo evento al pubblico italiano, continuando al contempo a investire in innovazione, qualità editoriale e contenuti premium”.

Shay Segev, Ceo del Gruppo Dazn, spiega che “l’accordo con la Fifa per trasmettere in Italia il torneo calcistico più iconico al mondo ai tanti appassionati di calcio sottolinea il ruolo sempre più centrale di Dazn come partner di riferimento per lo sport premium a livello globale. Siamo entusiasti che Dazn sia l'emittente di riferimento per l'intero torneo in Italia".

"La Fifa è pienamente impegnata a realizzare la Coppa del Mondo Fifa più inclusiva di sempre, con 104 partite che metteranno in mostra il meglio del calcio mondiale", ha dichiarato il segretario generale della Fifa Mattias Grafström. "Siamo lieti che i tifosi in Italia possano seguire ogni momento del torneo su Dazn. Insieme al Mondiale per Club Fifa 2025, che ha già battuto ogni record, e al continuo sviluppo di Fifa+, questo rappresenta un ulteriore passo importante nella solida e proficua partnership tra Fifa e Dazn".

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER PUBLITALIA?

L'acquisizione dei diritti per i Mondiali Calcio da parte da Dazn potrebbe aprire in Italia una nuova opportunità di business anche per Publitalia. La concessionaria pubblicitaria di Mediaset ha stabilito da tempo un rapporto privilegiato con la piattaforma streaming: si occupa della raccolta advertising delle partite di Serie A trasmesse da Dazn, mentre la scorsa estate ha gestito la pubblicità per i match del Mondiale per Club Fifa 2025.

Messico-Sudafrica sarà il match che darà il via alla prima edizione della Coppa del Mondo Fifa 2026 a 48 squadre, in programma dall'11 giugno al 19 luglio con partite che verranno giocate in Canada, Messico e Stati Uniti. La fase a eliminazione diretta avrà inizio a partire dal 28 giugno, mentre la finale è fissata per domenica 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium.

L'accordo con Dazn segue quello raggiunto dalla Fifa con la Rai per i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri, tra cui la partita d'apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale. La Rai si è assicurata anche i diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione.