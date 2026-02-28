Il Comune di Roma approva la delibera per il nuovo stadio: "Progetto che parla di futuro"

Roma, la Giunta approva la delibera per lo stadio. Il club investirà un miliardo - «Oggi - ha detto il sindaco Gualtieri -è una giornata importante per Roma. Il nuovo stadio non è solo un impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro»

Passi in avanti per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La Giunta capitolina ha approvato la delibera per la presa d’atto della verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte), cioè il documento consegnato dal club giallorosso lo scorso 23 dicembre.

I prossimi passi

Il provvedimento, che rispetta condizioni, prescrizioni e raccomandazioni stabilite con la dichiarazione di pubblico interesse del maggio 2023, sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti e, nelle prossime settimane, sottoposto al voto definitivo dell’Assemblea capitolina per la conferma dell’interesse pubblico del progetto. Dopo l’approvazione definitiva, il progetto sarà sottoposto al procedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e della Conferenza dei servizi decisoria.

I dettagli del progetto

Vengono quindi approvati i dettagli inseriti nel progetto. Partiamo dall’area: complessivamente sarà di 27 ettari, di cui 11,6 ettari destinati a verde pubblico e 3,5 ettari a piazze e percorsi pedonali. Passando all’impianto, la capienza prevista è di 60.605 posti, con una curva da 23.000 posti, «tra le più grandi d’Europa».

Il complesso ospiterà funzioni aperte alla città, come un museo di 1.600 mq, un fan store di 1.800 mq, 30 punti vendita, 245 mq per il bar del parco e 21.000 mq destinati ad hospitality e attività congressuali (Mice). L’architettura richiama la tradizione dell’antica Roma e integra i segni distintivi del Club: la scritta “Roma 1927” sulla facciata sud e l’emblema della As Roma sulla facciata nord.

Il club giallorosso investe 1 miliardo

Il club giallorosso investe nel progetto 1,047 miliardi di euro, di cui 696,37 milioni destinati alla realizzazione dello stadio e la restante quota alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione.

Gualtieri: «Progetto che parla al futuro»

«Oggi per Roma è una giornata importante. Il nuovo stadio della As Roma non è solo un impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro, di rigenerazione e di fiducia nella capacità della città di realizzare opere di qualità, riqualificando un intero quadrante come Pietralata. Abbiamo lavorato con determinazione perché questo percorso arrivasse fin qui e continueremo a farlo con lo stesso impegno. È una scelta che guarda avanti e che rafforza la credibilità e la capacità di Roma di portare a termine interventi strategici per la città», dichiara il Sindaco Roberto Gualtieri.