Bologna-Cremonese 1-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea (35' st Holm), Casale (1' st Heggem), Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini (35' st Bernardeschi), Odgaard (30' st Dallinga), Dominguez (1' st Cambiaghi), Castro. A disp.: Pessina, Benestante, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Rowe. All.: Italiano
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero (21' st Grassi), Vandeputte, Bondo (31' st Zerbin), Pezzella (41' st Folino); Bonazzoli (31' st Sanabria), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Valoti, Sarmiento, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez. All.: Nicola
ARBITRO: Feliciani
MARCATORI: 31' Payero (C), 35', 5' st Vardy (C), 48' rig. Orsolini (B)
AMMONITI: Pezzella (C), Terracciano (C)
