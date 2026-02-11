Bologna-Lazio 1-1 (1-4 dcr): il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1):Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì (37' st Helland), Juan Miranda; Moro (18' st Freuler), Ferguson; Orsolini, Odgaard (25' st Sohm), Cambiaghi (25' st Bernardeschi); Castro (37' st Dallinga). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Rowe, Casale, Joao Mario, Dominguez. All.: Italiano
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (35' st Nuno Tavares); Dele-Bashiru, Rovella (16' st Cataldi), Taylor; Isaksen (35' st Cancellieri), Maldini (16' st Dia), Pedro (46' pt Noslin). A disposizione: Motta. Furlanetto, Patric, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Basic, Przyborek. All.: Sarri
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 30' Castro (B), 4' st Noslin (L)
Rigori: Nuno Tavares (L) gol, Ferguson (B) parato, Dia (L) gol, Dallinga (B) gol, Marusic (L) gol, Orsolini (B) out, Taylor (L) gol.
Ammoniti: Gila (L), Castro (B), Juan Miranda (B), Nuno Tavares (L), Vitik (B)
