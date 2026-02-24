Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedi 24 febbraio

Le prime pagine sportive di oggi ruotano attorno a tre filoni principali: la corsa europea, le tensioni arbitrali e le panchine in bilico. In chiave Champions, riflettori puntati sull’Inter, chiamata alla rimonta europea dopo il ko dell’andata. Il clima è carico, tra polemiche e schermaglie verbali: “Possiamo rovesciarla”, è il messaggio che filtra dallo spogliatoio, con fiducia affidata anche a Marcus Thuram. Sullo sfondo, il peso della qualificazione e della reputazione internazionale per i nerazzurri, chiamati a una risposta importante sul rettangolo di gioco.

In casa Juventus tiene banco il futuro di Weston McKennie, vicino al rinnovo in un momento delicato della stagione. Si parla di “prima mossa anti-crisi”, mentre lo sguardo va anche alla sfida europea contro il Galatasaray. Capitolo panchine: il Torino riparte da Roberto D'Aversa, scelto per evitare il tracollo. Una decisione maturata dopo settimane difficili e tensioni interne.

Spazio poi alle polemiche arbitrali, con il Napoli che reclama per un episodio chiave: “Il gol era buono” è la linea sostenuta, tra proteste e richieste di chiarimento. In Serie A, segnali di ripresa per il Bologna, mentre la Fiorentina consolida la propria posizione. Chiusura dedicata al tennis, con Jannik Sinner al centro del dibattito: nessun allarme, ma attenzione sulla condizione e sulla gestione del momento.