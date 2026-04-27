Inchiesta arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati

Nel mirino del pm quattro o cinque partite dello scorso campionato

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati". Lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato. (ANSA).