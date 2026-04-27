Inchiesta arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati
Nel mirino del pm quattro o cinque partite dello scorso campionato
(ANSA) - MILANO, 27 APR - Nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati". Lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato. (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Allegri: "Leao mai stato continuo, non lo era neanche 3-4 anni fa". Tutti i numeri di Rafa col Milan
Juventus, Spalletti: "Risultato col Milan corretto. Su Conceiçao si può costruire futuro importante"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile