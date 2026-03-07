Cagliari-Como 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro (28’ st Zappa), Juan Rodriguez (34’ st Idrissi), 43’ st Pavoletti), Dossena; Palestra, Adopo, Liteta (34’ st Trepy), Sulemana, Obert; S. Esposito (34’ st Kilicsoy), Folorunsho. A disp.: Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Pavoletti, Mendy, Sulev, Cogoni, Malfitano. All.: Pisacane
Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno (34’ st Valle); Da Cunha, Perrone (36’ Vojvoda); Jesus Rodriguez, Nico Paz (36’ st Diego Carlos), Baturina (34’ st Sergi Roberto); Douvikas (17’ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Lahdo, Kuhn, Smolcic. All.: Fabregas
Arbitro: Marinelli
Marcatori: 14’ pt Baturina (Co), 11’ st S. Esposito (Ca), 32’ st Da Cunha (Co)
Ammoniti: Palestra (Ca), S. Esposito (Ca), Ramon (Co), Dossena (Ca)