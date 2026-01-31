Ancora il Brann per i rossoblù. La Repubblica Bologna: "E la Juventus va su Holm"
"Ancora il Brann in Europa. E la Juventus va su Holm" scrive il La Repubblica Bologna in prima pagina. Il Bologna ritrova i norvegesi del Brann, già affrontati nella League Phase, con partita terminata 0-0 in Emilia il 6 novembre scorso. Andata il 19 febbraio a Bergen, in Norvegia, ritorno il 26 febbraio al Dall'Ara. Agli ottavi possibile derby con la Roma.
Spazio anche al calciomercato con le sirene per il terzino Emil Holm. Il laterale, accostato inizialmente al Napoli, piace anche alla Juventus. I bianconeri e i rossoblù stanno pensando a un possibile scambio di terzini che in questa prima parte di stagione non hanno trovato molto spazio nelle loro rispettive squadre.
Altre notizie Rassegna stampa
