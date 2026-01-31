Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di sabato 31 gennaio

Le partite di oggi: il programma di sabato 31 gennaio
© foto di Federico De Luca 2025
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Questo sabato 31 gennaio propone un palinsesto calcistico ricco e trasversale, ma il baricentro del weekend resta saldamente in Italia. Riflettori puntati soprattutto sul 23° turno di Serie A, con sfide che possono incidere in modo diretto sulla corsa europea e sulla lotta salvezza, e sul 22° turno di Serie B. Intorno, il contorno internazionale completa il quadro di una giornata piena di appuntamenti. Di seguito il programma delle prossime ore:

LIGUE 1 – FRANCIA
17:00 Paris FC–Marsiglia
19:00 Lorient–Nantes
21:05 Monaco–Rennes

BUNDESLIGA – GERMANIA
15:30 Augusta–St. Pauli
15:30 Brema–Borussia Mönchengladbach
15:30 Eintracht Francoforte–Leverkusen
15:30 Hoffenheim–Union Berlino
15:30 RB Lipsia–Magonza
18:30 Amburgo–Bayern Monaco

PREMIER LEAGUE – INGHILTERRA
16:00 Brighton–Everton
16:00 Leeds–Arsenal
16:00 Wolves–Bournemouth
18:30 Chelsea–West Ham
21:00 Liverpool–Newcastle

SERIE A – ITALIA
15:00 Pisa–Sassuolo
18:00 Napoli–Fiorentina
20:45 Cagliari–Verona

SERIE B – ITALIA
15:00 Avellino–Cesena
15:00 Empoli–Modena
15:00 Entella–Frosinone
15:00 Südtirol–Catanzaro
15:00 Venezia–Carrarese
17:15 Pescara–Mantova
19:30 Sampdoria–Spezia

SERIE C – GIRONE A – ITALIA
14:30 Arzignano–Triestina
14:30 Dolomiti Bellunesi–Virtus Verona
14:30 Trento–Lecco
17:30 Inter U23–Pergolettese
17:30 Ospitaletto–Lumezzane

SERIE C – GIRONE B – ITALIA
14:30 Pianese–Vis Pesaro
17:30 Bra–Gubbio
17:30 Campobasso–Pontedera
17:30 Carpi–Sambenedettese

SERIE C – GIRONE C – ITALIA
14:30 Cavese–Casarano
14:30 Sorrento–Catania

EREDIVISIE – OLANDA
16:30 AZ Alkmaar–Nijmegen
18:45 Zwolle–Telstar
21:00 Sparta Rotterdam–Groningen

LIGA PORTUGAL – PORTOGALLO
16:30 Santa Clara–Estoril
19:00 Rio Ave–Arouca
21:30 Alverca–Estrela

LALIGA – SPAGNA
14:00 Oviedo–Girona
16:15 Osasuna–Villarreal
18:30 Levante–Atlético Madrid
21:00 Elche–Barcellona

