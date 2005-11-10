Continua al Centro Bortolotti la preparazione dell'Atalanta alla partita contro l'Inter in programma domenica alle 20.45 alla New Balance Arena per la 12ª giornata di Serie A. Per i nerazzurri allenati da mister Sarri era in programma una sessione di allenamento pomeridiana: torello e attivazione generale per cominciare, quindi un lavoro atletico seguito da un'esercitazione tecnico/tattica e una partitella su campo ridotto.

Tornano in sei

Sono tornati a disposizione dopo gli impegni con le rispettive nazionali Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, De Ketelaere, Krstovic e Pasalic. Palestra e lavoro individuale in campo per Gaetano, Hien, Kristensen e Kossounou, terapie e palestra invece per Pompei.

Atalanta, il programma di domani

Nella giornata di domani, giovedì 18 novembre, i nerazzurri si alleneranno ancora al pomeriggio a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.

REPORT ALLENAMENTO

Sono tornati dopo gli impegni con le rispettive nazionali Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, De Ketelaere, Krstović e Pašalić

Hien, Kristensen, Gaetano e Kossounou palestra e lavoro individuale in campo

Pompei: terapie e palestra