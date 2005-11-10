De Ketelaere, Krstovic, gli Azzurri e non solo. L'Atalanta di Sarri ha ritrovato i nazionali
Tommaso Bonan
Continua al Centro Bortolotti la preparazione dell'Atalanta alla partita contro l'Inter in programma domenica alle 20.45 alla New Balance Arena per la 12ª giornata di Serie A. Per i nerazzurri allenati da mister Sarri era in programma una sessione di allenamento pomeridiana: torello e attivazione generale per cominciare, quindi un lavoro atletico seguito da un'esercitazione tecnico/tattica e una partitella su campo ridotto.
Tornano in sei
Sono tornati a disposizione dopo gli impegni con le rispettive nazionali Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, De Ketelaere, Krstovic e Pasalic. Palestra e lavoro individuale in campo per Gaetano, Hien, Kristensen e Kossounou, terapie e palestra invece per Pompei.
Atalanta, il programma di domani
Nella giornata di domani, giovedì 18 novembre, i nerazzurri si alleneranno ancora al pomeriggio a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.
REPORT ALLENAMENTO
Sono tornati dopo gli impegni con le rispettive nazionali Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, De Ketelaere, Krstović e Pašalić
Hien, Kristensen, Gaetano e Kossounou palestra e lavoro individuale in campo
Pompei: terapie e palestra