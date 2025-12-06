Carlo Vanzini, il volto della F1 di Sky: "Ho un tumore al pancreas, a gennaio mi opero"

“Ho un tumore, a gennaio mi opero”. Carlo Vanzini, per molti il volto e la voce della Formula 1 - su Sky è telecronista e responsabile del team F1 - ha raccontato al Corriere della Sera la sfida che affronta da diverso tempo. Un tumore al pancreas, scoperto quasi per caso: “Non me n’ero accordo, Davide Camicioli (altro giornalista di Sky, ndr) aveva pubblicato un post dal centro Formula Medicine di Viareggio. Pensavo di saltare il solito check up, ma quando l’ho visto l’ho chiamato per dirgli che se mi avesse avvisato sarei andato con lui”.

La scoperta è arrivata dopo un’ecografia addominale: “Lorenzo, l’ecografista, mi dice subito: dobbiamo parlare, c’è una lesione; si può prendere, ma devi correre. Chiamo subito mia moglie Cristina (Fantoni, collega de La7, ndr), che nonostante lo choc si attiva per prenotare una Tac e una visita con il chirurgo, a Verona”.

Nell’intervista, Vanzini ha spiegato anche il perché della scelta di farsi seguire inizialmente a Verona: “Mia sorella è morta al San Raffaele, per la stessa malattia. Psicologicamente, preferivo farmi vedere altrove”. La scelta di parlarne pubblicamente è arrivata per Vanzini, che in passato è stato anche atleta delle Fiamme Oro nello sci, dopo aver capito che sarebbe diventata una notizia di dominio pubblico: “Giorni fa sono entrato in tendenza su X, per il mio aspetto: sono gonfio per il cortisone, sono pelato, ho perso la barba... Alcuni conoscenti hanno creduto senza battere ciglio alla mia storia di un cambio di look. Altri hanno scritto sui social ai miei figli: è stato Luca a chiedermi di dirlo”.