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Lutto per Lionel Scaloni, è morta la mamma Eulalia. I messaggi dei suoi ragazzi

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Redazione TMW
Oggi alle 19:19Altre Notizie
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28.10.2026 19:19Altre Notizie
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È scomparsa Eulalia Marzetti, la madre di Lionel Scaloni. Annullati tutti gli impegni, il ct corre dalla famiglia. Il messaggio della Federazione e lo shock del calcio argentino
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Un dolore immenso, di quelli che cancellano in un secondo le luci dei trionfi e i cori degli stadi, Lionel Scaloni piange la scomparsa della madre, Eulalia Marzetti, morta all'età di 74 anni a Pujato, nella provincia di Santa Fe.
La donna si è spenta dopo aver lottato come un leone contro una lunga e logorante malattia, aggravatasi progressivamente negli ultimi anni.

Il viaggio verso casa

Appresa la tragica notizia mentre si trovava a Buenos Aires, il commissario tecnico della Selección ha annullato ogni impegno logistico per mettersi immediatamente in viaggio verso Pujato, il paesino di poco più di quattromila anime dove è cresciuto, Scaloni si è stretto nel massimo riserbo, raggiungendo il padre Ángel Guillermo e i fratelli Mauro e Corina. Il funerale e l'ultimo saluto si terranno in forma strettamente privata, lontani dai riflettori che solitamente circondano l'allenatore Campione del Mondo.

Un legame speciale

Per il "Gringo" la famiglia è sempre stata il motore di tutto, chi lo conosce bene sa quanto Scaloni abbia sofferto nell'ombra negli ultimi anni, dividendo la mente tra le strategie di campo e le telefonate a casa per monitorare la salute dei genitori. Indimenticabili le sue lacrime in conferenza stampa durante la Copa América 2021 e dopo il trionfo in Qatar, quando con la voce rotta dall'emozione dedicò i successi proprio a mamma Eulalia: "Mamma non sta bene, ma questo trionfo le darà forza. Lei è la mia prima tifosa".

Lo spogliatoio si stringe attorno al suo leader

Non appena la notizia si è diffusa, i campioni del mondo e i protagonisti della Scaloneta hanno invaso i social per far sentire la propria voce al timoniere che li ha guidati sul tetto del pianeta. I leader dello spogliatoio hanno voluto restituire pubblicamente l'affetto e la protezione che il mister ha sempre garantito loro:
• Il capitano fa strada: Lionel Messi ha condiviso una foto emblematica insieme al tecnico, accompagnata da parole cariche di affetto: "In questo momento così duro, siamo tutti con te, Mister. Ti vogliamo bene e ti accompagniamo con il cuore. Molta forza a tutta la famiglia".
• Il ruggito di De Paul: Sempre in prima linea quando c'è da fare scudo, Rodrigo De Paul ha espresso la totale vicinanza del gruppo: "Ci sei sempre stato per ognuno di noi nei momenti difficili, Mister. Oggi tocca a noi spingere te. Un abbraccio infinito a te e alla tua famiglia. Forza Gringo!".
• La grinta del Cuti: Anche Cristian "Cuti" Romero ha voluto lasciare il suo pensiero: "Nessuna parola può cancellare questo dolore, ma sappiamo che sarai forte come lo sei sempre stato per noi. Ti siamo vicini, Mister".
A fare da eco ai calciatori ci ha pensato la Federazione (AFA), guidata dal presidente Claudio Tapia, con una toccante nota ufficiale sui canali della Selección Argentina: "L'abbraccio fraternal di tutti gli argentini per il Gringo e i suoi cari in questo momento difficile. ¡Mucha fuerza!".
I media nazionali, da TyC Sports a Olé, hanno aperto le loro edizioni celebrando la figura di una madre che, da una piccola cucina di provincia, ha cresciuto l'uomo capace di riportare l'Argentina sul tetto del mondo.
Oggi, però, non si parla di calcio. oggi l'Argentina piange insieme al suo condottiero.

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