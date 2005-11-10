Milan-Bologna 2-4: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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28.10.2026 20:35Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (4-4-1-1): Maignan; Tomori (46' Modric), De Winter, Pavlovic, Estupinan (58' Diawara); Hutchinson (58' Pulisic), Musah, Jashari, Bartesaghi (63' Camarda); Cisse; Goncalo Ramos (87' Comotto). All.: Amorim.
Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian (59' Vitik), Casale (79' Helland), Theate (70' Heggem); Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane (59' Miranda); Bernardeschi (59' Cambiaghi), Mbangula; Odgaard. All.: Palladino.
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 8' Mbangula (B), 14' Cisse (M), 27' Cisse (M), 60' aut. Bartesaghi (Bologna), 62' Mbangula (B), 86' Mbangula (B)
Ammoniti: Pobega (B), Heggem (B)
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