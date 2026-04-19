Hellas Verona-Milan 0-1: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oygeoke (21' Lirola), Akpa Akpro (19' st Al Musrati), Gagliardini (38' st Lovric), Bradaric (1' st Vermesan); Belghali, Bernède (37' st Isaac); Orban. A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi. All.: Sammarco
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (18' st Saelemaekers), Fofana (18' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao (18' st Gimenez), Pulisic (35' st Nkunku). A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, De Winter, Loftus-Cheek, Füllkrug, Odogu, Jashari. All.: Allegri
Arbitro: Chiffi
Marcatore: 41' Rabiot
Ammoniti: Akpa Akpro (H), Al Musrati (H)
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