Oggi in TV, dove vedere Inter-Milan e le altre partite della 12^ giornata di Serie A
Non mancano le partite di calcio da poter vedere in televisione nella giornata odierna, domenica 23 novembre 2025.
Di seguito tutti gli incontri trasmessi per la visione su piccolo schermo, con accanto il relativo canale di riferimento.
12.00 Lipsia-Wolfsburg (Bundesliga femminile) - DAZN
12.30 Hellas Verona-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Cavese-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Trento-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
12.30 Lazio-Inter (Serie A femminile) - DAZN
12.30 Como-Roma (Serie A femminile) - DAZN
14.00 Oviedo-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
14.30 Union Brescia-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Ascoli-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Cosenza-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Ternana-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Catania-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Novara-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Pro Sesto-Pro Palazzolo (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
15.00 Cremonese-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Mantova-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Modena-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Leeds-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 Juventus-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Lipsia-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
15.30 Milan-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Hoffenheim-Bayern (Bundesliga femminile) - DAZN
16.15 Betis-Girona (Liga) - DAZN
17.15 Monza-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Arsenal-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
17.30 St. Pauli-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
17.30 Salernitana-Potenza (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Guidonia-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Giana Erminio-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.00 Lazio-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Getafe-Athletic (Liga) - DAZN
18.30 La Louviere-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
20.30 Lecco-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Sambenedettese-Pineto (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Inter-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lille-Paris FC (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Elche-Real Madrid (Liga) - DAZN
