Le partite di oggi: il programma di domenica 23 novembre
C'è tanto calcio da poter seguire nella giornata di domenica 23 novembre 2025.
Di seguito tutte le partite, con accanto i relativi orari del fischio d'inizio.
ITALIA - Serie A
12:30 - Hellas Verona vs Parma
15:00 - Cremonese vs Roma
18:00 - Lazio vs Lecce
20:45 - Inter vs Milan
ITALIA - Serie B
15:00 - Mantova vs Spezia
15:00 - Modena vs Südtirol
17:15 - Monza vs Cesena
ITALIA - Serie C - Girone A
12:30 - Trento vs Inter U23
14:30 - Brescia vs L.R. Vicenza
14:30 - Novara vs Renate
17:30 - Giana Erminio vs Ospitaletto
20:30 - Lecco vs Cittadella
ITALIA - Serie C - Girone B
14:30 - Ascoli vs Arezzo
14:30 - Ternana vs Juventus U23
17:30 - Guidonia vs Campobasso
20:30 - Sambenedettese vs Pineto
ITALIA - Serie C - Girone C
12:30 - Cavese vs Atalanta U23
14:30 - Catania vs Latina
14:30 - Cosenza vs Benevento
17:30 - Salernitana vs Potenza
ITALIA - Serie A Femminile
12:30 - Como D vs Roma D
12:30 - Lazio D vs Inter D
15:00 - Juventus D vs Fiorentina D
15:30 - Milan D vs Sassuolo D
INGHILTERRA - Premier League
15:00 - Leeds vs Aston Villa
17:30 - Arsenal vs Tottenham
SPAGNA - LaLiga
14:00 - Oviedo vs Vallecano
16:15 - Betis vs Girona
18:30 - Getafe vs Atl. Madrid
21:00 - Elche vs Real Madrid
GERMANIA - Bundesliga
15:30 - RB Lipsia vs Brema
17:30 - St. Pauli vs Union Berlino
FRANCIA - Ligue 1
15:00 - Auxerre vs Lione
17:15 - Brest vs Metz
17:15 - Nantes vs Lorient
17:15 - Tolosa vs Angers
20:45 - Lilla vs Paris FC
