Bologna in Norvegia dopo il ko dell'Inter. Anche per salvare la faccia delle italiane

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Simone Bernabei

Il Bologna, insieme alla Fiorentina, è la squadra che può salvare la faccia alle italiane, dopo il disastro in Champions League con le sconfitte di Juventus, Atalanta e Inter. I rossoblù saranno di scena in Norvegia contro il Brann, squadra già affrontata nella League Phase di Europa League con match terminato 0-0 ma fortemente condizionato dall'espulsione di Lykogiannis a metà del primo tempo. Ora la nuova occasione, in attesa del ritorno al Dall'Ara.

Le parole di Italiano:
"In questi momenti servirebbero più giorni per gioire di una vittoria così importante come quella di Torino. Siamo stati catapultati direttamente in una partita importantissima per quelli che sono i nostri obiettivi. Conosciamo gli avversari, questa sfida può farci andare avanti in una competizione in cui teniamo ad arrivare il più lontano possibile. Mi auguro che la vittoria abbia dato serenità ai ragazzi, in questi giorni li ho visti diversi. Sarà una gara da 180 minuti, voglio attenzione e concretezza per arrivare a Bologna con un risultato che possa permetterci di andare avanti. Nella precedente partita siamo rimasti in dieci subito ma facendo una grande partita, concedendo quasi niente. Anche con l'uomo in meno abbiamo recriminato per gli errori. Loro sono fermi da un po' ma saranno pronti per la partita. Sulle trasferte, credo che spesso nel calcio ci sia il frutto del caso. Non so spiegarmelo, ma ultimamente le prestazioni non sono state così negative come dice il risultato".

Le parole di Pobega:
"Sono molto contento del riscatto delle scorse ore da parte del Bologna, ringrazio la società per la fiducia, ci tenevo molto già da quest'estate. Ora tutto si è concretizzato e sono felice, fiducioso per quello che verrà da ora in avanti".

