Bologna pronto alla sfida col Brann: c'è un 1-0 da difendere con le unghie e con i denti

Archiviata la giornata di Champions, oggi sarà la volta dell'Europa League, con i playoff che riguarderanno anche il Bologna, che in occasione della sfida di ritorno ospiterà i norvegesi del Brann tra le mura amiche del 'Dall'Ara': fischio di inizio del match, fissato alle ore 21:00. Almeno novanta minuti di grande agonismo quelli che si preannunciano sul rettangolo verde bolognese: si parte infatti dal successo dei rossoblù nella gara di andata, maturato però sul punteggio di 0-1 in Norvegia. Un risultato da difendere con le unghie e con i denti.

E di quanto sia importante non abbassare la guardia, ne ha parlato Vincenzo Italiano nella consueta conferenza stampa pre gara: "Il Brann è una squadra tattica, organizzata e dovremmo affrontarla con la massima attenzione. Mi aspetto una squadra che vorrà osare qualcosa in più e cercherà di alzare i ritmi per crearci problemi. Dovremo essere bravi noi a sfruttare le occasioni che si paleseranno se loro dovessero alzare il baricentro. Sanno quello che devono fare con la palla e quando non ce l'hanno sono tutti dietro a ridosso dell'area, ma siamo preparati".

Gli ha fatto eco anche Nadir Zortea: "In Norvegia abbiamo fatto una partita molto attenta dal punto di vista tattico. Sicuramente domani sarà una partita di grande ritmo perché loro cercano molto la profondità una volta con il terzino una volta con l'esterno. Per domani siamo pronti".

Intanto, assenti alla rifinitura Heggem e Miranda, con il primo che invece è arruolato dopo gli esami medici effettuati, mentre il secondo andrà a far compagnia al lungodegente Lykogiannis in infermeria: per lui, lesione di primo grado dell’ileopsoas destro, e circa tre settimane di stop. Emergenza sulla corsia mancina, quindi, e non è da escludere che Italiano riproponga Joao Mario a destra e Zortea a sinistra; in avanti, Castro sembra una certezza, con Bernardeschi e Cambiaghi sugli esterni.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi.