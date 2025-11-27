Le partite di oggi: il programma di giovedì 27 novembre
Roma e Bologna in Europa League, rispettivamente contro Midtjylland e Salisburgo. La Fiorentina sarà invece impegnata in Conference League, in casa contro l'AEK Atene. Di seguito il programma calcistico di giovedì 27 novembre, per quanto riguarda le squadre italiane e non solo:
EUROPA LEAGUE – Prima fase
18:45 – Aston Villa vs Young Boys
18:45 – FC Porto vs Nizza
18:45 – Fenerbahce vs Ferencvaros
18:45 – Feyenoord vs Celtic
18:45 – Lille vs Dinamo Zagabria
18:45 – Ludogorets vs Celta Vigo
18:45 – PAOK vs Brann
18:45 – Viktoria Plzen vs Friburgo
18:45 – Roma vs Midtjylland
21:00 – Betis vs Utrecht
21:00 – Bologna vs Salisburgo
21:00 – Go Ahead Eagles vs Stoccarda
21:00 – Genk vs Basilea
21:00 – Maccabi Tel Aviv vs Lione
21:00 – Nottingham Forest vs Malmo FF
21:00 – Panathinaikos vs Sturm Graz
21:00 – Rangers vs Braga
21:00 – Stella Rossa vs FCSB
CONFERENCE LEAGUE – Prima fase
18:45 – AZ Alkmaar vs Shelbourne
18:45 – Hamrun vs Lincoln
18:45 – Lech Poznan vs Lausanne
18:45 – Omonia vs Dynamo Kyiv
18:45 – Rakow vs Rapid Vienna
18:45 – Sigma Olomouc vs Celje
18:45 – Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano
18:45 – Universitatea Craiova vs Magonza
18:45 – Zrinjski vs Hacken
21:00 – Aberdeen vs Noah
21:00 – Breidablik vs Samsunspor
21:00 – Drita vs Shkendija
21:00 – Fiorentina vs AEK
21:00 – Jagiellonia vs KuPS
21:00 – Legia vs Sparta Praga
21:00 – Rijeka vs AEK Larnaca
21:00 – Shamrock Rovers vs Shakhtar
21:00 – Strasburgo vs Crystal Palace
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.