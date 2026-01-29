Le partite di oggi: il programma di giovedì 29 gennaio
Non mancano le partite di calcio da poter seguire in data odierna, giovedì 26 gennaio 2026.
Dopo le emozioni della Champions League, tocca questa sera alla 'sorella minore' Europa League chiudere la propria Fase campionato, con gli ultimi 90 minuti che vedranno 18 partite disputarsi tutte in contemporanea, a partire dalle ore 21. In rappresentanza della Serie A scendono in campo la Roma e il Bologna, tutte e due impegnate in trasferta (rispettivamente contro Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv) e chiamate a vincere per arrivare agli ottavi. I giallorossi, nel caso, avrebbero la matematica certezza di saltare il playoff, al Bologna serve invece anche qualche favore dagli altri campi.
Europa League – Fase campionato (8^ giornata)
21:00 – Aston Villa vs RB Salzburg
21:00 – Basilea vs Viktoria Plzen
21:00 – Betis vs Feyenoord
21:00 – Celtic vs Utrecht
21:00 – FC Porto vs Rangers
21:00 – FCSB vs Fenerbahce
21:00 – Go Ahead Eagles vs Braga
21:00 – Genk vs Malmo FF
21:00 – Lilla vs Friburgo
21:00 – Lione vs PAOK
21:00 – Ludogorets vs Nizza
21:00 – Maccabi Tel Aviv vs Bologna
21:00 – Midtjylland vs Dinamo Zagabria
21:00 – Nottingham Forest vs Ferencvaros
21:00 – Panathinaikos vs Roma
21:00 – Stella Rossa vs Celta Vigo
21:00 – Stoccarda vs Young Boys
21:00 – Sturm Graz vs Brann
