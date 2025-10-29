Bologna-Torino 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson (67' Freuler); Bernardeschi (67' Orsolini), Odgaard (82' Fabbian), Cambiaghi (67' Dominguez); Dallinga (46' Castro). All.: Niccolini
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze (58' Ismajli), Maripan, Coco; Pederse, Casadei, Ilic (80' Asllani), Gineitis (58' Vlasic), Lazaro; Ngonge (86' Zapata ), Adams (58' Simeone). All.: Baroni
Arbitro: Ayroldi
Ammoniti: Ilic (T), Tameze (T), Odgaard (B), Ismajli (T), Lykogiannis (B)
