Le partite di oggi: il programma di lunedì 20 ottobre
Si chiude oggi il settimo turno di Serie A con il Monday Night tra Cremonese e Udinese. Serata ricca di calcio anche in Premier League, Liga spagnola e Serie C: di seguito tutti gli appuntamenti calcistici di lunedì 20 ottobre.
Serie A
20:45 — Cremonese vs Udinese
Serie C – Girone B
20:30 — Carpi vs Ascoli
20:30 — Pontedera vs Vis Pesaro
Premier League
21:00 — West Ham vs Brentford
LaLiga
21:00 — Alaves vs Valencia
Editoriale di Enzo Bucchioni Tudor peggio di Thiago Motta: è già crisi. Juve senza idee, è un calcio banale. Nico Paz oscura Ildiz grazie a Fabregas. Serve Vlahovic. Il Milan solo trascinato da Leao: lo scudetto in testa. La Fiorentina contesta l’arbitro
1 Tudor peggio di Thiago Motta: è già crisi. Juve senza idee, è un calcio banale. Nico Paz oscura Ildiz grazie a Fabregas. Serve Vlahovic. Il Milan solo trascinato da Leao: lo scudetto in testa. La Fiorentina contesta l’arbitro
3 Allegri: "Leao ha le qualità per farci vincere. Primo posto? Bello, siamo più lontani dalla quinta"
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
