Oggi in TV, si chiude la 23ª giornata di Serie A: dove vedere Bologna-Milan
Si chiude la 23ª giornata di Serie A, questa sera alle 20.45, in diretta su DAZN, la sfida fra Bologna e Milan.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 3 febbraio.
14.00 AZ-Borussia Dortmund (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Bruges-Monaco (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Real Madrid-Marsiglia (Youth League) - UEFA.TV
18.00 Chelsea-PSV (Youth League) - UEFA.TV
20.45 Bologna-Milan (Serie A) - DAZN, DAZN 1
21.00 Albacete-Barcellona (Coppa del Re) - DAZN
