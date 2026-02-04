Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Inter-Torino
Iniziano i quarti di finale di Coppa Italia, stasera alle 21.00 su Italia 1 sarà possibile assistere a Inter-Torino. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 4 febbraio.
14.00 Legia Varsavia-Ajax (Youth League) - UEFA.TV
18.00 Colonia-Inter (Youth League League) - SKY SPORT CALCIO, NOW, UEFA.TV
18.00 HJK-Manchester City (Youth League) - UEFA.TV
18.00 Betis-Tottenham (Youth League) - UEFA.TV
20.30 Charleroi-Union SG (Coppa del Belgio) - DAZN
21.00 Inter-Torino (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Valencia-Athletic (Coppa del Re) - DAZN
21.00 Alaves-Real Sociedad (Coppa del Re) - DAZN
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
