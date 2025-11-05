Champions, Juve bloccata con un altro pareggio. La Gazzetta dello Sport: "Solo Vlahovic"

"Solo Vlahovic" è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina. Il serbo salva la Juventus da un altro ko in Champions League e trova la zampata vincente che vale l'1-1 contro lo Sporting Lisbona all'Allianz Stadium: "Champions in salita: due pari (e un gol) per Juve e Napoli - prosegue la rosea -. Dusan non basta con lo Sporting. La Signora cresce, ma zero vittorie e per i playoff è vietato sbagliare. Spalletti: 'Sono fiducioso'. Conte non sfonda più: 'Che catenaccio questi tedeschi'".

Il taglio alto è invece dedicato a Inter e Atalanta, impegnate questa sera rispettivamente contro Kairat Almaty e Marsiglia. Il giornale sportivo pone l'accento sul 'consiglio' avanzato in conferenza stampa da Chivu e capitan Lautaro Martinez, ovvero di sorridere un po' di più: "Lautaro, devi sorridere. Inter, ottavi vicini se vince la quarta di fila. I kazaki dei Kairat a San Siro (21): Chivu scuote il capitano e lancia Pio". La Dea è invece attesa dall'esame De Zerbi al Velodrome: "De Zerbi, che derby con Juric sotto esame. Atalanta a Marsiglia".