Le prime parole da allenatore della Juve di Spalletti, Tuttosport apre: "Scudetto, proviamoci"
TUTTO mercato WEB
"Scudetto, proviamoci". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport, Il riferimento è alle parole pronunciate in conferenza stampa da Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico della Juventus, che ha sostituito l'esonerato Igor Tudor ha parlato ieri in conferenza stampa introdotto da Comolli.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
2 Dove arriverà la Juve di Spalletti? Sabatini: "Dipende dai gol di Vlahovic e gli assist di Yildiz"
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile