Luciano Spalletti si presenta, Corriere dello Sport in prima pagina: "Credo nella Juve"
Prima giornata da allenatore della Juventus per Luciano Spalletti. Il nuovo mister bianconero si è presentato alla stampa nella giornata di ieri introdotto da Comolli. Fra gli argomenti anche lo scudetto e a volontà di crederci. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Credo nella Juve".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Dove arriverà la Juve di Spalletti? Sabatini: "Dipende dai gol di Vlahovic e gli assist di Yildiz"
Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
