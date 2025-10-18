C'è Roma-Inter stasera allo stadio Olimpico, Il Romanista in apertura: "Giocala"

"Giocala" è il titolo d'apertura odierno de Il Romanista per presentare Roma-Inter, big match della settima giornata in programma questa stasera allo stadio Olimpico (fischio d'inizio ore 20.45). Dopo la sosta tornano in campo i giallorossi e lo faranno in un match che vale tantissimo, contro una rivale storica, da primatista. All'Olimpico 65mila spettatori e una squadra pronta a stupire.

Le mosse del Gasp - "È Dybala l'anti-Inter": la Joya pronta a guidare l'attacco nella sfida contro i nerazzurri. Sulla fascia più Rensch di Tsimikas.