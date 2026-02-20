Le partite di oggi: il programma di venerdì 20 febbraio
Inizia oggi il 26° turno di Serie A, che alle 20.45 vedrà il Verona affrontare il Sassuolo tra le mura del Mapei. Di scena anche il 26° turno di Serie B, con l'anticipo tra Frosinone ed Empoli, e il 28° di Serie C. Questo il programma calcistico di venerdì 20 febbraio:
Ligue 1
20:45 Brest - Marsiglia
Bundesliga
20:30 Magonza - Amburgo
Serie A
20:45 Sassuolo - Verona
Serie B
20:30 Frosinone - Empoli
Serie C - Girone B
20:30 Pianese - Guidonia
Serie C - Girone C
20:30 Audace Cerignola - Casarano
Eredivisie
20:00 Sittard - Excelsior
Liga Portugal
21:45 Estrela - Tondela
LaLiga
21:00 Ath. Bilbao - Elche
