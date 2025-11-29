Le partite di oggi: il programma di sabato 29 novembre

Ci sono quattro partite, tutte da seguire, in questo sabato di Serie A. All'indomani della vittoria del Como in casa contro il Sassuolo, oggi si torna in campo per il 13° turno con Genoa-Verona e Parma-Udinese alle ore 15, prima della Juventus impegnata allo Stadium col Cagliari e soprattutto del big match tra Milan e Lazio a San Siro. Di seguito il programma calcistico di sabato 29 novembre, in Italia e all'estero:

FRANCIA – Ligue 1

17:00 Monaco – PSG

19:00 Paris FC – Auxerre

21:05 Marsiglia – Tolosa

GERMANIA – Bundesliga

15:30 Bayern – St. Pauli

15:30 Brema – Colonia

15:30 Hoffenheim – Augusta

15:30 Union Berlino – Heidenheim

18:30 Leverkusen – Dortmund

INGHILTERRA – Premier League

16:00 Brentford – Burnley

16:00 Manchester City – Leeds

16:00 Sunderland – Bournemouth

18:30 Everton – Newcastle

21:00 Tottenham – Fulham

ITALIA – Serie A

15:00 Genoa – Verona

15:00 Parma – Udinese

18:00 Juventus – Cagliari

20:45 Milan – Lazio

ITALIA – Serie B

15:00 Empoli – Bari

15:00 Pescara – Padova

15:00 Reggiana – Frosinone

15:00 Südtirol – Avellino

15:00 Venezia – Mantova

17:15 Catanzaro – Entella

19:30 Palermo – Carrarese

ITALIA – Serie C (Girone A)

14:30 Lumezzane – Novara

14:30 Renate – Arzignano

17:30 Ospitaletto – Virtus Verona

17:30 Pergolettese – AlbinoLeffe

ITALIA – Serie C (Girone B)

14:30 Forlì – Bra

14:30 Gubbio – Livorno

17:30 Pineto – Ravenna

ITALIA – Serie C (Girone C)

14:30 Casertana – Cavese

14:30 Picerno – Catania

17:30 Altamura – Sorrento

17:30 Crotone – Giugliano

OLANDA – Eredivisie

16:30 Excelsior – Breda

18:45 Sittard – Heracles

21:00 Nijmegen – Sparta Rotterdam

PORTOGALLO – Liga Portugal

16:30 Casa Pia – Alverca

16:30 Moreirense – Famalicao

19:00 Nacional – Benfica

21:30 Gil Vicente – Tondela

SPAGNA – LaLiga

14:00 Maiorca – Osasuna

16:15 Barcellona – Alaves

18:30 Levante – Ath. Bilbao

21:00 Atlético Madrid – Oviedo