Le partite di oggi: il programma di sabato 29 novembre
Ci sono quattro partite, tutte da seguire, in questo sabato di Serie A. All'indomani della vittoria del Como in casa contro il Sassuolo, oggi si torna in campo per il 13° turno con Genoa-Verona e Parma-Udinese alle ore 15, prima della Juventus impegnata allo Stadium col Cagliari e soprattutto del big match tra Milan e Lazio a San Siro. Di seguito il programma calcistico di sabato 29 novembre, in Italia e all'estero:
FRANCIA – Ligue 1
17:00 Monaco – PSG
19:00 Paris FC – Auxerre
21:05 Marsiglia – Tolosa
GERMANIA – Bundesliga
15:30 Bayern – St. Pauli
15:30 Brema – Colonia
15:30 Hoffenheim – Augusta
15:30 Union Berlino – Heidenheim
18:30 Leverkusen – Dortmund
INGHILTERRA – Premier League
16:00 Brentford – Burnley
16:00 Manchester City – Leeds
16:00 Sunderland – Bournemouth
18:30 Everton – Newcastle
21:00 Tottenham – Fulham
ITALIA – Serie A
15:00 Genoa – Verona
15:00 Parma – Udinese
18:00 Juventus – Cagliari
20:45 Milan – Lazio
ITALIA – Serie B
15:00 Empoli – Bari
15:00 Pescara – Padova
15:00 Reggiana – Frosinone
15:00 Südtirol – Avellino
15:00 Venezia – Mantova
17:15 Catanzaro – Entella
19:30 Palermo – Carrarese
ITALIA – Serie C (Girone A)
14:30 Lumezzane – Novara
14:30 Renate – Arzignano
17:30 Ospitaletto – Virtus Verona
17:30 Pergolettese – AlbinoLeffe
ITALIA – Serie C (Girone B)
14:30 Forlì – Bra
14:30 Gubbio – Livorno
17:30 Pineto – Ravenna
ITALIA – Serie C (Girone C)
14:30 Casertana – Cavese
14:30 Picerno – Catania
17:30 Altamura – Sorrento
17:30 Crotone – Giugliano
OLANDA – Eredivisie
16:30 Excelsior – Breda
18:45 Sittard – Heracles
21:00 Nijmegen – Sparta Rotterdam
PORTOGALLO – Liga Portugal
16:30 Casa Pia – Alverca
16:30 Moreirense – Famalicao
19:00 Nacional – Benfica
21:30 Gil Vicente – Tondela
SPAGNA – LaLiga
14:00 Maiorca – Osasuna
16:15 Barcellona – Alaves
18:30 Levante – Ath. Bilbao
21:00 Atlético Madrid – Oviedo
