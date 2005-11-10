CARDINALE NON TEME RICHIESTE DA 60 MILIONI DI EURO: IL MILAN FA SUL SERIO PER TRESOLDI. INTER, LAUTARO MARTINEZ PUÒ RINNOVARE FINO AL 2032. TUTTO FATTO PER IL NUOVO CONTRATTO DI CARLOS AUGUSTO. DAL PENSIERO ALL'AZIONE: MANNA AL NAPOLI FINO AL 2032, ADL GLI HA RINNOVATO IL CONTRATTO. JUVENTUS, ALMENO TRE ACQUISTI A GENNAIO. HOJBJERG, AIT-NOURI E SORLOTH IN CIMA ALLA LISTA

Con le difficoltà realizzative di Goncalo Ramos che sono sotto gli occhi di tutti, nelle ultime settimana è montata la voglia di un bomber vero in casa Milan. E nel panorama dei giovani talenti al momento raggiungibile, in pochi vantano profili tanto accattivanti come quello di Nicolò Tresoldi del Club Brugge. Il centravanti classe 2004 d'altronde parla la lingua universale del gol e questo non può che essere già un forte argomento a suo favore, specialmente se lo si mette in contrapposizione con la difficoltà a segnare di Ramos. Sono ben 14 le reti da lui segnate in 17 partite con la maglia del Bruges tra campionato, Coppa del Belgio (più Supercoppa) e Champions League (in cui, tra le altre cose, ha rifilato una tripletta all'Inter). La media realizzativa è da bomber implacabile, un gol ogni 94'. Ecco perché al Milan si sono completamente innamorati di lui. Gerry Cardinale di recente si è affrettato a ricordare quanto alte siano le ambizioni da proprietario del Milan, costringendo l'intero ambiente a scandire la parola 'Scudetto', che piacesse oppure no. Per questo, nonostante alle spalle ci sia un'estate di spese pazze e un altro bilancio in negativo, il proprietario del Diavolo è pronto a immettere nuove risorse economiche in questo inverno. E chi lo conosce giura che la richiesta dei belgi di 60 milioni di euro non lo stia spaventando. Il Milan, per primo Cardinale, è insomma pronto a fare sul serio per Tresoldi.

Non basta un contratto fino al 2029? Evidentemente no, per questo l'Inter starebbe meditando di prolungare l'accordo con il suo capitano, Lautaro Martinez, per confermare la volontà di un investimento a lungo termine e senza cessioni. Questo a discapito degli interessamenti massicci del Barcellona mostrati in estate, al punto che il club blaugrana ha contattato l'entourage dell'argentino per portarlo in Catalogna dopo la scottatura per il mancato approdo di Julian Alvarez. Niente, la società nerazzurra si è messa di mezzo perché lo ritiene fondamentale in questo momento nella squadra di Cristian Chivu. Da giocatore più pagato in Italia dopo il rinnovo di ormai due anni fa, guadagna 11 milioni di euro annui. Per allontanare qualsiasi altra minaccia esterna e mandare un messaggio forte alle pretendenti di Lautaro, l'Inter ha intenzione di estendere il contratto del "Toro". Prossimamente, la dirigenza di viale della Liberazione vorrebbe legarlo al club fino al 2032 circa. Avrebbe allora 33 anni di età, il che lo proietterebbe sempre più vicino a trascorrere il resto della sua carriera all'Inter.

Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter: il club a breve vedrà l'agente del giocatore Beppe Riso per cercare di completare la pratica relativa al rinnovo del contratto. A metà settembre, infatti, le parti avevano già convenuto nel 2031 la data di scadenza del nuovo accordo. Da definire ora a quanto ammonterà il nuovo stipendio del laterale sinistro (adesso prende 2,4 milioni), che per impatto e prestazioni è stato finora uno dei migliori in assoluto nel primo trimestre stagionale. Per lui l'interesse non manca: a giugno ci aveva provato la Juve; mentre Roma e Atletico Madrid si erano limitate a sondaggi. Pure in Premier League il nazionale brasiliano vanta diversi estimatori (Tottenham, Newcastle e Nottingham Forest). Ecco perché il prossimo summit si preannuncia decisivo per trovare una quadra definitiva. La prima offerta da 3,3 milioni a stagione è stata ritenuta bassa dall’entourage di Carlos, che ha chiesto 5 milioni annui come salario visto che l’ex Monza beneficia del Decreto Crescita. La sensazione è che a metà strada (4,2 milioni netti) possa essere trovata la quadra. Il classico punto di caduta in grado di soddisfare tutte le parti in causa, che - al di là delle normali schermaglie in fase di negoziazione - hanno entrambe il medesimo obiettivo: andare avanti insieme e a lungo.

Aurelio De Laurentiis non ha perso tempo e nel giro di poche ore ha reso concrete le idee che aveva e ha fatto firmare a Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, un nuovo contratto con la società campana fino al 30 giugno del 2032. Sfruttando così l'apertura legislativa ad accordi più lunghi, il numero uno del Napoli ha legato alla società per altri 6 anni il dirigente che ha costruito la squadra capace di aggiudicarsi il secondo Scudetto dell'era De Laurentiis, il quarto di sempre. La notizia del rinnovo di Manna con il Napoli fino al 2032 può essere considerata nei fatti già ufficiale. Anche se non avete ancora letto comunicati di alcun tipo, anche perché il rischio è che non possiate mai farlo: secondo quanto ricostruito da TMW, infatti, la firma sul rinnovo di contratto del dirigente è già avvenuta (ed è rintracciabile anche all'interno del bilancio finanziario approvato e pubblicato di recente), ma il Napoli ha deciso di non diffondere la notizia mediante comunicazioni verso l'esterno.

La Vecchia Signora si rifà il look a gennaio? La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra sulle possibili mosse di mercato della Juventus, che va a caccia di almeno tre rinforzi nella finestra invernale dei trasferimenti. Non solo Pierre-Emil Hojbjerg del Marsiglia, a segno anche ieri sera in Nations League con la Danimarca, perché nella short list della società bianconera trovano posto anche Rayan Ait-Nouri del Manchester City per la fascia sinistra della difesa e Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, individuato come il centravanti ideale. C'è un però, e si chiama dover far quadrare i conti. Perché la rosa della Juventus è fin troppo abbondante in termini quantitativi, considerando che ci sono anche gli infortunati Manuel Locatelli e Khephren Thuram, ma soprattutto Arkadiusz Milik, con cui i bianconeri non riescono a trovare l'accordo per liberarsi del contratto, e i vari giocatori fuori lista, come per esempio Edon Zhegrova e Daniele Rugani che non possono giocare in Europa League. Per questo come prima cosa Carnevali e Massara saranno chiamati a vendere. Ci sono anche delle alternative per ciascuno dei ruoli. Secondo la rosea in attacco sta guadagnando punti Gianluca Scamacca dell'Atalanta, mentre Mateo Retegui dell'Al Qadsiah viene giudicato troppo oneroso come ingaggio. A centrocampo piace sì Darryl Bakola del Sassuolo ma più per l'estate che nell'immediato, a sinistra occhio anche alle soluzioni Alejandro Balde del Barcellona e Destiny Udogie del Tottenham.

IL REAL MADRID BLINDA ARDA GULER: RINNOVO FINO AL 2032 PER IL GIOCATORE TURCO. KROSCHE AL MILAN, L'EINTRACHT HA GIÀ TROVATO IL NUOVO DS: IL COMUNICATO SU CHATZIALEXIOU. ORA È INFORTUNATO, MA SARÀ SEMPRE INDISPENSABILE: L'ASTON VILLA RINNOVA IL CONTRATTO DI ONANA

Il Real Madrid guarda al futuro e mette un altro tassello nel proprio progetto. Il club spagnolo ha annunciato il rinnovo di Arda Guler, che ha prolungato il suo legame con la società fino al 30 giugno 2032. Una scelta che conferma la fiducia dei Blancos nei confronti del giovane talento turco, arrivato nella capitale spagnola nell'estate 2023. Güler aveva appena 18 anni quando il Real Madrid lo ha acquistato, individuandolo come uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. In quattro stagioni con la maglia blanca il classe 2005 ha raccolto 126 presenze, contribuendo alla conquista di cinque trofei: Champions League, Mondiale per Club, Supercoppa UEFA, Liga e Supercoppa di Spagna. Un percorso inizialmente condizionato da qualche problema fisico e dalla grande concorrenza interna, ma che negli ultimi mesi ha visto il fantasista turco assumere un ruolo sempre più importante. Tecnica, visione di gioco e capacità di giocare tra le linee sono diventate le sue principali caratteristiche. Il rinnovo fino al 2032 rappresenta un investimento sul presente e soprattutto sul futuro. Il Real Madrid considera Güler uno dei giocatori destinati a guidare il prossimo ciclo della squadra. Anche con la nazionale turca il suo peso è cresciuto: il classe 2005 ha già collezionato 38 presenze con la selezione maggiore. A settembre 2026 è inoltre stato premiato come miglior giovane rivelazione della Champions League 2025-2026, ulteriore riconoscimento di una crescita ormai evidente.

Markus Krosche è pronto a prendere il comando delle operazioni di mercato del Milan, col dirigente tedesco che sarà in carica ufficialmente dal prossimo 1 gennaio. L'Eintracht Francoforte, proprio in questi minuti, ha intanto trovato il successore del prossimo uomo mercato del Milan. Si tratta di Joti Chatzialexiou, ex del Norimberga che è stato ufficializzato dal club di Francoforte: "L'Eintracht e Joti Chatzialexiou hanno concordato una data di inizio del rapporto anticipata. Il nuovo ds inizierà il suo incarico con due mesi di anticipo rispetto a quanto previsto, a partire dal 1° dicembre 2026. La sua nomina era originariamente prevista per l'1 febbraio 2027".

L’Aston Villa blinda Amadou Onana. Il club di Birmingham ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista belga, arrivato nell’estate 2024 dall’Everton e diventato rapidamente una pedina fondamentale nello scacchiere di Unai Emery. In poco più di due anni, il classe 2001 ha superato quota 70 presenze con la maglia claret and blue, mettendo a segno sette reti e conquistando un ruolo centrale nelle sfide più importanti, soprattutto nelle notti europee vissute dal Villa negli ultimi mesi. Onana sta completando il percorso di recupero dopo l’operazione al ginocchio per la rottura del legamento (si è infortunato nella sfida contro gli Stati Uniti al Mondiale), ma la società continua a considerarlo una figura chiave per il presente e il futuro del progetto. La sua fisicità, la capacità di recuperare palloni e la presenza nella zona mediana del campo lo hanno reso uno degli elementi più preziosi della rosa. Il rinnovo conferma la volontà dell’Aston Villa di puntare ancora sul nazionale belga, protagonista di una crescita costante sotto la guida di Emery.