Napoli-Como, le probabili formazioni: Conte lancia Alisson, Fabregas con i migliori undici

Torna la Coppa Italia anche per Napoli e Como che si sfidano al Maradona per l'ottavo di finale. Chi vince incontra l'Inter che la settimana scorsa ha vinto contro il Torino. Gli azzurri di Antonio Conte decimati vogliono provare a restare in corsa per il trofeo, forte anche della vittoria in rimonta a Genova. I lariani, che hanno saltato la 23esima giornata in campionato contro il Milan causa Olimpiadi, si presentano alla sfida sicuramente più riposati. Nella scorsa giornata però sono stati fermati sullo 0-0 dall'Atalanta. Appuntamento ore 21.00 allo stadio Maradona di Napoli.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Antonio Conte continua a fare i conti con i tanti infortuni, e si presenta dunque alla sfida con le scelte obbligate. Ancora Meret a protezione dello specchio della porta, dietro al trio difensivo formato da Beukema, Juan Jesus e Rrahmani. Conferma sulla destra per Gutiérrez, con Spinazzola a sinistra e Lobotka con Elmas a chiudere il reparto dove può riposare McTominay uscito malconcio contro il Genoa. Davanti il solito Hojlund con il supporto di Vergara e il nuovo arrivato Alisson.

COME ARRIVA IL COMO - Il Como, invece, dopo le vittorie contro Lazio e Torino in campionato e contro la Fiorentina agli ottavi di Coppa Italia, si è fermato in casa contro l'Atalanta. Non avendo giocato la 23esima giornata di Serie A, Fabregas potrà schierare la sua formazione migliore. Butez tra i pali alle spalle di Smolcic, Ramon, Kempf e Valle. Da Cunha in mediana vicino a Perrone. Davanti c'è Douvikas e a supporto Vojvoda, Nico Paz e Baturina.