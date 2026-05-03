Oggi in TV, l'Inter può vincere lo scudetto stasera: dove vedere la gara col Parma
Il 35° turno di Serie A entra nel vivo e potrebbe già assegnare il titolo: questa sera l’Inter ha la possibilità di laurearsi campione d’Italia. Ai nerazzurri potrebbe bastare anche un pareggio contro il Parma per conquistare lo scudetto e dare il via alla festa a San Siro con tre giornate d’anticipo.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, domenica 3 maggio
12.30 Bologna-Cagliari - DAZN, DAZN 1
12.30 Parma-Lazio - DAZN
13.30 Mechelen-Gent - DAZN
13.30 Elversbeg-Paderborn - SKY SPORTARENA
14.00 Celta-Elche - DAZN
15.00 Sassuolo-Milan - DAZN, DAZN 1
15.00 Bournemouth-Crystal Palace - SKY SPORT CALCIO
15.00 Fiorentina-Como - DAZN
15.30 St. Pauli-Mainz - SKY SPORT
16.15 Getafe-Rayo Vallecano - DAZN
16.30 Manchester United-Liveropol - SKY SPORT MAX
16.30 Barcellona-Bayern - DISNEY+
17.30 Cittadella-Arzignano - SKY SPORT
17.30 Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund - SKY SPORT MIX
18.00 Juventus-Verona - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
18.30 Betis-Oviedo - DAZN
18.30 Anderlecht-Bruges - DAZN
20.00 Casertana-Atalanta U23 - SKY SPORT
20.00 Crotone-Audace Cerignola - SKY SPORT
20.00 Pianese-Ternana - SKY SPORT
20.00 Monopoli-Casarano - SKY SPORT
20.00 Pineto-Gubbio - SKY SPORT
20.00 Trento-Giana Erminio - SKY SPORT
20.00 Lumezzane-Alcione - SKY SPORT
20.00 Aston Villa-Tottenham - SKY SPORT MAX
20.45 Inter-Parma - DAZN e DAZN 1
20.45 Juventus Next Gen-Vis Pesaro - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.45 Lione-Rennes - SKY SPORT MIX
21.00 Espanyol-Real Madrid - DAZN