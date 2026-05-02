Le partite di oggi: il programma di sabato 2 maggio

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30
Archiviato l'anticipo del venerdì, prosegue questo sabato il 35° turno di Serie A, con tre gare attese tra pomeriggio e sera: apre la giornata Udinese-Torino, poi c'è il big match tra Como e Napoli, infine la sfida serale Atalanta-Genoa. Di seguito il programma calcistico di sabato 2 maggio, in Italia e all'estero, con spazio anche per il calcio femminile:

Ligue 1 (Francia)
15:00 – FC Nantes vs Olympique de Marseille
17:00 – Paris Saint-Germain vs FC Lorient
19:00 – FC Metz vs AS Monaco
21:05 – OGC Nice vs RC Lens

Bundesliga (Germania)
15:30 – FC Bayern Munich vs 1. FC Heidenheim
15:30 – Werder Bremen vs FC Augsburg
15:30 – Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV
15:30 – TSG Hoffenheim vs VfB Stuttgart
15:30 – Union Berlin vs 1. FC Köln
18:30 – Bayer Leverkusen vs RB Leipzig

Premier League (Inghilterra)
16:00 – Brentford FC vs West Ham United
16:00 – Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
16:00 – Wolverhampton Wanderers vs Sunderland AFC
18:30 – Arsenal FC vs Fulham FC

Serie A (Italia)
15:00 – Udinese Calcio vs Torino FC
18:00 – Como 1907 vs SSC Napoli
20:45 – Atalanta BC vs Genoa CFC

Eredivisie (Olanda)
16:30 – FC Utrecht vs NAC Breda
18:45 – FC Groningen vs Excelsior Rotterdam
20:00 – AFC Ajax vs PSV Eindhoven
21:00 – NEC Nijmegen vs SC Telstar

Eredivisie – Playoff Retrocessione (Olanda)
14:00 – Almere City FC vs FC Den Bosch

Liga Portugal (Portogallo)
16:30 – FC Arouca vs CD Santa Clara
16:30 – Moreirense FC vs Estrela da Amadora
16:30 – CD Nacional vs AVS Futebol SAD
19:00 – FC Famalicão vs SL Benfica
21:30 – FC Porto vs Alverca FC

LaLiga (Spagna)
14:00 – Villarreal CF vs Levante UD
16:15 – Valencia CF vs Atlético Madrid
18:30 – Deportivo Alavés vs Athletic Bilbao
21:00 – CA Osasuna vs FC Barcelona

Champions League Femminile – Semifinale (ritorno)
15:00 – Olympique Lyonnais Féminin vs Arsenal Women

