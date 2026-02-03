Calciomercato Inter, rinforzi non arrivano. Molti tentativi andati a vuoto

L'Inter chiude il mercato di gennaio con zero operazioni.

Nessuna entrata e nessuna uscita, almeno per quello che riguarda la prima squadra. Il 2008 Jakirovic (2,5 mln più altrettanti di bonus, 10% sulla futura rivendita all'Hajduk Spalato) per l'Under 23 e Massolin del Modena (4,5 mln più bonus, rimarrà in prestito in Emilia Romagna fino a fine stagione) sono i due acquisti dell'Inter in questa sessione invernale di calciomercato.

Perisic e Diaby sono stati i due giocatori per cui l'Inter ha fatto un tentativo anche nell'ultimo giorno di mercato. Il club nerazzurro ha chiamato il Psv nella mattinata di lunedì per tentare di riaprire una trattativa che era già conclusa, ma nei piani alti di viale della Liberazione hanno incassato l'ennesimo no. Nemmeno l'Al Ittihad ha aperto per la partenza dell'ala francese classe '99: il giocatore ha fatto il suo dovere spingendo per il trasferimento ma la proprietà della squadra araba non ha accettato l'offerta dell'Inter in prestito con obbligo di riscatto condizionato per un pacchetto da circa 30 milioni di euro.

La Lazio ci ha provato per Frattesi nell'ultimo giorno di calciomercato invernale. I biancocelesti hanno presentato un'offerta in prestito con diritto di riscatto, che sarebbe diventato obbligo a determinate condizioni, ma la dirigenza nerazzurra ha rifiutato la proposta da 30 milioni. "C'è stato un tentativo della Lazio, ma il Liverpool non ha lasciato andare Jones, si è fermato tutto lì", ha confermato Giuseppe Riso, agente del centrocampista italiano. "Davide sta bene all'Inter che è un grande club. Prima di lasciare un club così ci pensi, come l'Inter ci pensa prima di lasciare andare uno come Frattesi", ha ribadito il procuratore. Ma la verità è che il giocatore avrebbe voluto lasciare l'Inter.