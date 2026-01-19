Il rammarico di Regragui per l'immagine "deludente" data del calcio africano
(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il ct del Marocco, Walid Regragui, ha espresso il suo rammarico per "l'immagine che abbiamo dato del calcio africano" durante il caos nella finale della Coppa d'Africa, quando il Senegal ha minacciato di abbandonare il campo durante la finale giocata a Rabat. "Ci congratuliamo con il Senegal, anche se l'immagine che abbiamo dato del calcio africano è deludente", con tutto quello che è successo quando è stato assegnato il rigore al Marocco negli ultimi minuti dei tempi regolamentari, poi sbagliato da Brahim Diaz. "Siamo delusi per tutti i tifosi marocchini. Quando hai un rigore all'ultimo minuto, vedi la vittoria così vicina, ma alla fine il calcio ti punisce.
È un peccato", ha aggiunto Regragui. "Continueremo a lavorare e il Marocco tornerà più forte", ha concluso il tecnico. (ANSA).
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30