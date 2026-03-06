Ufficiale Il Marocco ha un nuovo CT a tre mesi dal Mondiale: Ouahbi sostituisce Regragui

A poco più di tre mesi dalla Coppa del Mondo, il Marocco cambia guida tecnica. Walid Regragui ha annunciato ieri sera le proprie dimissioni da commissario tecnico dei Lions de l’Atlas, decisione comunicata sui social e spiegata durante una cerimonia trasmessa in diretta dalla televisione marocchina. Al suo posto è stato nominato Mohamed Ouahbi, ex allenatore dell’Under 20, con cui ha conquistato il Mondiale.

"Lascio il mio incarico con lealtà, gratitudine e la certezza di aver servito il mio Paese", ha dichiarato Regragui. L’ex difensore ha spiegato che la scelta è stata presa per favorire "una nuova dinamica e un nuovo slancio in vista del Mondiale". Subito dopo l’annuncio, la Fédération Royale Marocaine de Football ha ufficializzato la nomina di Ouahbi come nuovo selezionatore nazionale. Il tecnico ha parlato con grande emozione durante la presentazione ufficiale: "Sono consapevole delle aspettative, profondamente onorato e mi impegno a lavorare con determinazione, umiltà e patriottismo".

La federazione ha inoltre sottolineato il significato della scelta: "Con la nomina di Mohamed Ouahbi, la FRMF ribadisce un principio chiaro: il progetto sportivo resta guidato da una leadership marocchina". Nel nuovo staff tecnico dei Lions de l’Atlas entrerà anche João Sacramento, che affiancherà Ouahbi nel percorso verso la Coppa del Mondo. L’obiettivo è dare nuova energia alla nazionale in vista dell’appuntamento più importante del calcio mondiale.